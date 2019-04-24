Футбол

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом БузовойРИА Новости 02:53

Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы, на котором будет портрет российской певицы Ольги Бузовой. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Instagram.
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«Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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