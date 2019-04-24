Футбол
Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом БузовойРИА Новости 02:53
Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы, на котором будет портрет российской певицы Ольги Бузовой. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Instagram.
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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе Ратмиру Шишкову
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Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей.
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Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
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Обновлено в 03:52
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
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Космос
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Сегодня в Тульской области складываются уникальные условия для наблюдения северного сияния.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
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Политика
Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
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Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок прошел испытания
На плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» завершились испытания ядерной энергетической установки.
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Армия и оружие
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В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Здоровье
Закладывается в детском возрасте
Пятое ежегодное исследование детских частных стоматологических клиник России "Ъ" и Startsmile представляют пятый ежегодный рейтинг детских частных стоматологических клиник России.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
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Общество
К пятнице в Москву придут ливневые дожди
Ливневые дожди пройдут в столице в пятницу, 26 апреля, и в воскресенье, 28 апреля, сообщили в центре погоды "Фобос".
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Авто
Что делать, если купил машину-двойник
Какие могут быть последствия Помимо чужих штрафов, владельца настоящего автомобиля могут ждать иные неприятности, связанные с участием двойника его машины в ДТП или иных правонарушениях.
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Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
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