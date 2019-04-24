Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом БузовойРИА Новости 02:53

Женский футбольный клуб "Енисей" может создать третий комплект формы, на котором будет портрет российской певицы Ольги Бузовой. Об этом пресс-служба клуба сообщила на своей странице в Instagram.

Футбольный клуб «Енисей» может сыграть в форме с портретом Бузовой

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