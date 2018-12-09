Футбол
Футбольный клуб «Динамо» провел последний матч на «Арене Химки»
Футбольный клуб «Динамо» провел последний матч на «Арене Химки»Москва меняется09:18
Жоаозиньо
|12′
|39′
Сергей Брызгалов
|41′
Владимир Ильин
Евгений Луценко
|44′
Абдул Азиз Тетте
|61′
|65′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
Евгений Луценко
Евгений Марков
|67′
|68′
Петрюс Бумаль
Андрей Егорычев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|71′
Алексей Козлов
|72′
Константин Рауш
Григорий Морозов
|76′
|77′
Отман Эль-Кабир
Марко Араторе
Жоаозиньо
|84′
Динамо
Расстановка 3‑4‑3
1
Шунин
3
Хольмен
44
Шуньич
24
Евгеньев
25
Козлов
23
Соснин
5
Тетте
2
Морозов
20
Грулев
7
Марков
22
Жоаозиньо
31
Годзюр
15
Кулаков
27
Меркулов
6
Балажиц
4
Брызгалов
57
Фидлер
10
Бикфалви
44
Егорычев
17
Димитров
20
Панюков
21
Араторе
Урал
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сегодня столичный футбольный клуб «Динамо» провел последний матч на «Арене Химки». В заключительном матче перед зимним перерывом динамовцы крупно обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 4:0.
Москва меняется09:18
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