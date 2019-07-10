Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициараРБК 08:33
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА. Об этом говорится в документе Bluecastle, размещенном в британском корпоративном реестре.
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Госкорпорация «Роскосмос» предложила засекретить закупки в ракетно-космической отрасли, чтобы избежать раскрытия «информации ограниченного доступа».
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Наука
CRISPR ученые применили для смены пола потомства мышей
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Общество
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Обновлено в 08:48
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Меркель в третий раз затрясло на публике
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Происшествия
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Культура
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено в 12:02
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Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
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Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине
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Обновлено вчера в 16:43
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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
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Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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«Локомотив» купит партнера Фарфана по сборной Перу
Перуанский полузащитник голландского «Фейеноорда» Ренато Тапия может стать футболистом московского «Локомотива».
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