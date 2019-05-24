Футбол
Футбольный клуб «Чайка» вышел в ФНЛRostof.ru вчера в 11:53
«Чайка» вышла в ФНЛ за тур до финиша первенства ПФЛ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный клуб «Чайка» (@chaykafc) 24 Май 2019 в 9:18 PDT Футбольный клуб «Чайка» был основан в 1997 году. До сезона 16/17 команда выступала в чемпионате Ростовской области.
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