Футбол
РИА НовостиФутбольный клуб «Бери» исключен из третьей английской лиги
"Бери" исключен из третьего дивизиона английского футбола (League One) из-за проблем с финансированием, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
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Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Музыка
Певица Билли Айлиш «проспала» премию MTV Video Music Awards
Американская певица Билли Айлиш рассказала, что проспала музыкальную премию MTV Video Music Awards.
Известия 00:43
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Общество
Уезжающим работать в сёла учителям выплатят по миллиону
Программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей могут получить учителя, переезжающие работать в село, рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет.
News.ru 00:46
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество
Почти 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:06
Наука
Разработан способ быстро находить вакцины для растений
Исследователи из Германии и Италии разработали метод, с помощью которого можно оперативно разрабатывать вакцины для защиты посевов от вирусов.
Индикатор вчера в 11:18
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Вести.Ru вчера в 12:28
Политика
ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам
RT на русском вчера в 13:24
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.
РБК 02:00
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
РБК вчера в 21:58
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Технологии
Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.
DP.RU 01:19