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РИА НовостиРИА НовостиФутбольный клуб «Бери» исключен из третьей английской лиги

"Бери" исключен из третьего дивизиона английского футбола (League One) из-за проблем с финансированием, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
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Профессиональная лига, объединяющая футбольные клубы Англии и частично Уэльса. Была основана под названием Футбольная лига в 1888 году и является старейшей футбольной лигой в мире. С 1888 по 1992 годы в ней находился высший дивизион английского чемпионата и определялся чемпион Англии. С 1992 года высшим дивизионом английского футбола стала Премьер-лига, не входящая в состав Футбольной лиги.
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