Футбол
РИА НовостиФутбольный клуб «Бери» исключен из третьей английской лиги
"Бери" исключен из третьего дивизиона английского футбола (League One) из-за проблем с финансированием, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
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Политика
Зеленский высказался за присоединение США к «нормандскому формату»
Во время встречи Зеленский выступил с официальным обращением, в котором высказал пожелание о присоединении США к переговорам в «нормандском формате».
Военное дело 09:20
Политика
Путину и Эрдогану показали групповой полет российских Су-57
Четыре новейших российских истребителя Су-57 совершили демонстрационный полет для президента России Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в рамках международного авиасалона МАКС-2019, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service вчера в 06:58
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Технологии
РЖД протестировали первый беспилотный электропоезд «Ласточка»
РЖД провели первый тестовый пробег скоростного электропоезда «Ласточка», оборудованного системой беспилотного вождения.
iReactor 03:58
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Политика
Экс-посол в Британии Яковенко стал ректором Дипакадемии МИД
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко стал новым ректором Дипломатической академии внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Технологии
Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту
Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.
Свободная Пресса вчера в 22:22
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах
Именно поэтому певице нужно предложить заниматься вопросом пропаганды безопасного поведения на дорогах, и "заплатить, если надо", заключил Акимов.
Pravda.Ru 09:40
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Общество
ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело
ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».
РБК 09:52
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Футбол
«Барселона» может представить Неймара 29 августа
Евро-футбол.ру 07:15
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Транспорт
С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах
Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.
РБК 10:18
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре".
Российская газета 08:13