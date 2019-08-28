Футбол
REGNUMФутбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии
Английский футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL). Отмечается, что «Бери» исключён из EFL из-за финансовых проблем.
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Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответственно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Технологии
Telegram выпустит свою криптовалюту Gram
По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.
ФедералПресс вчера в 21:46
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Футбол
Эсекель Понсе: дома «Спартак» обязательно даст бой «Браге»
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы московский "Спартак" сыграет с португальской "Брагой".
Вести.Ru 04:45
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM вчера в 06:47
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Гаджеты
Сбербанк создаст собственную умную колонку
В следующем году Сбербанк может показать свою умную колонку, сообщает РБК.
Computerworld Россия 05:40
Происшествия
На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей
RT на русском 04:16
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Политика
В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке
В Донецке площадь перед зданием Дома правительства названа в честь погибшего первого руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Вести.Ru 04:19
Авто
Mercedes-Benz показал новый GLE Coupe
От «обычного» GLE версия Coupe отличается не только заниженной и скошенной сзади крышей, но и увеличенным углом наклона ветрового стекла.
Популярная механика 05:35
Происшествия
Британка убила отца пультом от телевизора
Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.
Известия 01:10
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости вчера в 14:03
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13