Футбол
REGNUMФутбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии
Английский футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL). Отмечается, что «Бери» исключён из EFL из-за финансовых проблем.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Наука
Древний вид насекомых назвали в честь Буратино
Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
Игромания.ру вчера в 19:00
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Религия
Оксана Федорова поздравила православных с Успением Богородицы
Псковское агентство информации 03:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.
Телепрограмма вчера в 19:28
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Культура
Казахский певец исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани
Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани.
БИЗНЕС Online 03:41
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Происшествия
Заросли волосами лица 16 детей после приема омепразола в Испании
Пострадавшие принимали омепразол У шестнадцати детей в Испании развился "синдром оборотня".
Курьер. Среда. Бердск 04:15
Транспорт
Моноплан на замену Ан-2 предложили создать на Урале
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предложил создать девятиместный моноплан на замену Ан-2, рассказал главный конструктор завода по самолетостроению Вадим Демин.
Взгляд.ру 02:59
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп
В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Гаджеты
Хакер взломал iOS 13.1 за два часа
Хакер под никнеймом @qwertyoruiopz опубликовал пост в твиттере в котором сообщил о удачном взломе первой беты-версии iOS 13.1.
The GEEK 03:34
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00