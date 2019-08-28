Футбол
РИА НовостиФутбольный клуб «Бери» исключен из третьей английской лиги
"Бери" исключен из третьего дивизиона английского футбола (League One) из-за проблем с финансированием, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Названа предварительная причина обрушения здания в Новосибирске
Стены и перекрытия в реконструируемом здании в Новосибирске могли рухнуть из-за нарушений требований при строительстве.
Life.ru 02:28
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Экономика
Президент Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
По данным Центробанка, реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5%.
Эхо Москвы 26 августа в 08:30
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Общество
Турпоток из РФ в Болгарию уменьшился на 16% в июле
Больше всего «расстроил» турпоток из РФ — «поредел» на 15,7%. Всего в июле 2019-го республику посетили около 115 тысяч жителей РФ.
News.ru 06:38
Общество
Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт
Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде
Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» поставили советский танк Т-55 рядом с домашним стадионом «Райко Митич» в Белграде.
Известия вчера в 17:38
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Культура
Банк ВТБ поддержит серию концертов musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса
Коллектив musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса анонсировал расписание серии концертов в Москве и Санкт-Петербурге.
SIA.ru 04:39
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35
Газета.Ru 06:00
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Космос
Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 06:07
Футбол
Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Происшествия
Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него
Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Интернет
Экс-сотруднику Google предъявили обвинение в краже технологий
Левандовски предъявлено обвинение в краже технологий, связанных с беспилотными автомобилями, передает пресс-служба Минюста США.
RuNews24.ru 05:26
Армия и оружие
Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане
РИА Новости 05:08
Гаджеты
Meizu 16s Pro не порадовал автономностью
Meizu 16s Pro получил однокристальную систему Snapdragon 855 Plus, разрешение экрана составит 2232 х 1080 пикселей при диагонали 6,2 дюйма, фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, а основная получит 48-мегапиксельный датчик изображения.
iXBT.com 00:05
Футбол
Месси может пропустить еще месяц из-за травмы
Напомним, Месси получил травму икроножной мышцы в межсезонье, и из-за нее не полетел вместе с каталонцами в турне по США.
Матч ТВ 06:07
Космос
Интернет на МКС стал еще быстрее
Стало известно, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновили интернет на Международной космической станции.
Rusargument вчера в 09:38
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00