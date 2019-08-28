Футбол
МК-СпортФутбольный клуб «Бери» исключен из английской лиги
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Происшествия
В Харьковской области избили журналиста канала «112 Украина»
Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
РИА Новости 07:47
Политика
В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
RT на русском 07:22
Космос
Два больших астероида направляются к Земле
NASA сообщает о приближении к Земле сразу двух больших астероидов. Они сблизятся с планетой 14 сентября сего года.
Экономика сегодня вчера в 21:07
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Авто
BMW X6 выкрасили в самый черный цвет Vantablack
Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:09
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Космос
Трещины на Солнце испугали астрономов
Трещины на Солнце сильно обеспокоили и напугали астрономов.
OAnews 26 августа в 10:56
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.
Lenta.ru 08:14
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Интернет
Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября
Команда Дурова обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространённых сегодня блокчейнов Bitcoin и Ethereum и даже сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.
Московский Комсомолец 07:37
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
ОПГ Навального организовала фабрику политкомпромата в Петербурге
Обнаруженная в Санкт-Петербурге подпольная редакция по подготовке фейковых материалов может принадлежать структурам скандального блогера Алексея Навального.
iReactor вчера в 09:05
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02