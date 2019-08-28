Футбол

МК-СпортМК-СпортФутбольный клуб «Бери» исключен из английской лиги

Футбольный клуб "Бери" исключен из Английской футбольной лиг (EFL).
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«Бери» исключен из чемпионата Англии, «Болтон» получил отсрочку

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Sports.ruвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
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