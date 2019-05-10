Футбол

Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛРеальное время 11:55

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Футбольный клуб "Анжи" потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. После поражения от тульского "Арсенала" в рамках матча 28-го тура "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 20 очками.
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