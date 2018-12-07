Футбол

Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ
ТАСС
08:22

Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Магомед Адиев. "Анжи" испытывает проблемы с финансированием.
ТАСС08:22

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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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