Футбол

«Анжи» получил финансовую помощь от РПЛ
Vprognoze.ru
11:44

Наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны Российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru11:44
с чего всё началось

Президент «Анжи» назвал сумму, полученную клубом авансом от РПЛ

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил «360», что клуб получил средства от Российской премьер-лиги (РПЛ) в размере восьми миллионов рублей. Ранее главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, получил авансовый платеж от лиги.
Телеканал 360°10:53

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«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Спорт-Экспресс12:16

Президент «Анжи» назвал сумму, полученную клубом авансом от РПЛ

Телеканал 360°10:53

Стала известна сумма, полученная «Анжи» от РПЛ

Матч ТВ11:09

Президент «Анжи» назвал сумму, которую клуб получил авансом от РПЛ

Чемпионат11:37

«Анжи» получил первый денежный перевод от РПЛ

Советский спорт09:00

Вратарь «Анжи» Будаков: «Деньги в „Анжи“ дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты»

Sports.ru09:11

«Анжи» получил авансом от РПЛ около 8 миллионов рублей

Sport24.ru11:08
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Футбол

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Добавим, что на 72-й минуте в составе «Спартака» красную карточку получил Даниил Лопатин. Первенство России среди молодежных команд.
Обновлено в 13:23
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:19
Футбол

Аршавин вручит награду «Лучшего игрока месяца» Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 13:03
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено в 13:35
Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Балтика» предложила своим футболиста самостоятельной искать себе новые клубы

Руководство калининградской "Балтики" предложило 11 футболистам самостоятельно искать себе новые клубы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Футбол

«Ювентус» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд

Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» объявили стартовые составы на матч 15-го тура итальянской Серии А. «Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:00
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:11
Футбол

Перотти может перейти в «Бока Хуниорс»

К 30-летнему футболисту проявляет интерес "Бока Хуниорс". Финалист Кубка Либертадорес планирует подписать игрока следующим летом.
Обновлено в 13:46
Футбол

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награжден орденом "Трудовая слава".
Обновлено в 14:03
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 13:52
Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 14:11
Футбол

Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).
Обновлено в 13:08
Футбол

Чалов: не испытывал никаких эмоций после победы над «Реалом»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не испытывал воодушевления после домашней победы над мадридским «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:39
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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