Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил «360», что клуб получил средства от Российской премьер-лиги (РПЛ) в размере восьми миллионов рублей. Ранее главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, получил авансовый платеж от лиги.

с чего всё началось

Наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны Российской Премьер-лиги.

Футбол Футбол Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.

Футбол Футбол «Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» Добавим, что на 72-й минуте в составе «Спартака» красную карточку получил Даниил Лопатин. Первенство России среди молодежных команд.

Футбол Футбол Аршавин вручит награду «Лучшего игрока месяца» Дриусси "Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.

Футбол Футбол Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ» Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.

Футбол Футбол «Балтика» предложила своим футболиста самостоятельной искать себе новые клубы Руководство калининградской "Балтики" предложило 11 футболистам самостоятельно искать себе новые клубы, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Ювентус» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» объявили стартовые составы на матч 15-го тура итальянской Серии А. «Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.

Футбол Футбол Перотти может перейти в «Бока Хуниорс» К 30-летнему футболисту проявляет интерес "Бока Хуниорс". Финалист Кубка Либертадорес планирует подписать игрока следующим летом.

Футбол Футбол Гацкан награжден орденом «Трудовая слава» Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награжден орденом "Трудовая слава".

Футбол Футбол Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.

Футбол Футбол «ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».

Футбол Футбол Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).