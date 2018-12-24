Футбол

Футбольный «Спартак» намерен приобрести форварда ЦСКА
Вести.Ru
07:20

Футбольный "Спартак" проявляет интерес к нападающему болгарского ЦСКА Кириллу Десподову. 22-летний футболист попал в поле зрения десятикратного чемпиона России после того, как другой болгарин "Спартака" Ивелин Попов порекомендовал своего соотечественника.
Вести.Ru07:20

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Агент: «„Спартак“ не прогадает, если подпишет Десподова»

Sport24.ru07:43

ЦСКА хочет получить у Спартака €4 млн за футболиста

Газета.Ru06:38

СМИ: «Спартак» заинтересован в нападающем софийского ЦСКА

Матч ТВ06:34

«Спартак» может приобрести форварда ЦСКА

Советский спорт06:21

«Спартак» может приобрести форварда сборной Болгарии Десподова

Спорт-Экспресс06:20

«Спартак» проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА

Чемпионат06:16

«Спартак» интересуется нападающим сборной Болгарии Десподовым

Sports.ru06:07
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