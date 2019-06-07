Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в СамаруВести.Ru 21:58
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару. Это связано с тем, что домашний стадион клуба "Газовик" не прошел лицензирование РПЛ.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
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Футбол
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Политика
Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций смогла получить контроль над «Русалом» и несколькими отраслями промышленности России.
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Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».
Обновлено в 12:24
Политика
В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике
«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США.
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Авто
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Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
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Обновлено в 08:02
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Шоу-бизнес
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.
Обновлено в 21:25
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 22:05
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
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Обновлено в 17:25
Политика
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Обновлено в 22:06
Происшествия
В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство.
Обновлено в 15:17
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32