Футбол

Футбольный «Оренбург» рискует переехать в СамаруВести.Ru 21:58

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару. Это связано с тем, что домашний стадион клуба "Газовик" не прошел лицензирование РПЛ.
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«Оренбург» в новом сезоне будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

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