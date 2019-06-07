Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в СамаруВести.Ru вчера в 21:58
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару. Это связано с тем, что домашний стадион клуба "Газовик" не прошел лицензирование РПЛ.
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Стадион «Оренбурга» не получил лицензию. Клуб, скорее всего, будет играть в РПЛ в Самаре
Sports.ruвчера в 17:26
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