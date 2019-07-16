Футбол
Футбольный «КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле «Бригады»Kazanfirst.ru 09:18
Футбольный клуб «КАМАЗ» представил свою новую игровую форму и партнёров на новый сезон 2019/20гг. Игровые комплекты от технического спонсора 2К выполнены в трех цветах синем, белом и зеленом. Клуб анонсировал экипировку видеозаписью с использованием, кажется, всех стереотипов о 90-х годах.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
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