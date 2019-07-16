Футбол

Футбольный «КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле «Бригады»Kazanfirst.ru 09:18

Футбольный клуб «КАМАЗ» представил свою новую игровую форму и партнёров на новый сезон 2019/20гг. Игровые комплекты от технического спонсора 2К выполнены в трех цветах синем, белом и зеленом. Клуб анонсировал экипировку видеозаписью с использованием, кажется, всех стереотипов о 90-х годах.
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Российский клуб представил новую форму под музыку из «Бригады», но затем удалил ролик

Матч ТВ14:52

КАМАЗ представил новую форму роликом в стиле 90-х

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ФК КАМАЗ презентовал новую форму, сняв ролик в стиле 90-х

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«КАМАЗ» презентовал новую форму в стиле «лихих девяностых». Вы обязаны это увидеть

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«КАМАЗ» представил новую форму роликом в стиле 90-х

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ФК «КАМАЗ» презентовал новую форму [фото]

Челнинские известия07:15
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Армия и оружие

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Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
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Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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По сообщению пресс-службы компании, у российских дилеров новый Audi S8 появится в начале 2020 года.
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