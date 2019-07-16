Футбольный клуб «КАМАЗ» представил свою новую игровую форму и партнёров на новый сезон 2019/20гг. Игровые комплекты от технического спонсора 2К выполнены в трех цветах синем, белом и зеленом. Клуб анонсировал экипировку видеозаписью с использованием, кажется, всех стереотипов о 90-х годах.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места С-400 Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны Закон предусматривает использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Для чиновников введут экзамен на его знание.

Культура Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливе Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе.

Шоу-бизнес Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастья В конце светская львица пожелала счастья Куперу и Леди Гаге и отметила, что последняя может только радоваться такой свалившейся на нее популярности в России, ведь она принесет ей много денег.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Армия и оружие СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.

Экономика Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).

Интернет Роскачество назвало самые надежные антивирусы Среди антивирусов для операционной системы Windows Роскачество назвало лучшими Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и Bitdefender Antivirus Free Edition.

Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей в разных странах. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Общество Россияне увидят лунное затмение Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Авто В России появится новый Audi S8 По сообщению пресс-службы компании, у российских дилеров новый Audi S8 появится в начале 2020 года.

Экономика Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом» Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.