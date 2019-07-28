Футбол

Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»Sibnovosti.ru 06:34

Енисей — Краснодар-2
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
87′
Иван Таранов
90′+4′
Александр Черников
Красноярский футбольный «Енисей» на своем поле проиграл «Краснодару-2». Матч пятого тура ФНЛ прошел 28 июля.
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