Футбол
Футбольный «Енисей» уступил «Краснодару-2»Sibnovosti.ru 06:34
ФНЛ, сегодня
|87′
Иван Таранов
|90′+4′
Александр Черников
Красноярский футбольный «Енисей» на своем поле проиграл «Краснодару-2». Матч пятого тура ФНЛ прошел 28 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Здоровье
В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Спорт
Васильева выиграла масс-старт на ЧР по летнему биатлону
Обновлено в 06:24
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними общаться
Соседям принца Гарри и Меган Маркл предоставили специальные инструкции, согласно которым они должны придерживаться определенных правил во время общения с королевской семьей.
Обновлено в 01:48
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
Обновлено в 08:48
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:24
Политика
Синод УПЦ создал комиссию по обмену пленными в Донбассе
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата создал комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных, сообщает в воскресенье пресс-служба УПЦ.
Обновлено в 09:54
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Врач объяснил, чем опасны перепады температур
Врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала «Вечерней Москве», какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Авто
Назван срок, за который россияне могут накопить на внедорожник
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Кабуле произошёл очередной взрыв, есть пострадавшие
По данным телеканала, взрыв произошёл возле гостиницы Oranos Hotel в 15-м полицейском округе.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства "Киевская Русь-Украина".
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Британский эсминец «Дункан» вошел в Персидский залив
Британский эсминец HMS Duncan прибыл в Персидский залив под предлогом "защиты судоходства и обеспечения безопасности прохождения в этом районе британских танкеров".
Обновлено в 09:56
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве
Обновлено в 06:43
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Орлов сравнил «Ростов» со сборной Франции
Команда в чем-то стала похожа на сборную Франции, лично для меня.
Обновлено в 10:02
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16