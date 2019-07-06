Футбол
Футбольный «Енисей» победил в первом туре нового сезона ФНЛSibnovosti.ru вчера в 23:18
ФНЛ, вчера
Стадион «Текстильщик»
|90′+4′
Артём Делькин
В матче первого тура Олимп-первенства ФНЛ красноярский «Енисей» обыграл ивановский «Текстильщик». Победный гол в добавленное время забил Артем Делькин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Матч проходил 7 июля в Москве на стадионе «Спартак».
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