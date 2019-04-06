Футбол
Футбольный ЦСКА победил «Спартак» со счётом 2:0Московская перспектива вчера в 07:06
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
На 46-й минуте матча исландский легионер ЦСКА Арнон Сигурдссон получил пас от Николы Влашича и плотным ударом открыл счет. Но на этом подопечные Виктора Гончаренко не успокоились и на 55-й минуте тот же Сигурдссон получил пас от Марио Фернандеса и сделал дубль 2:0 в пользу ЦСКА.
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