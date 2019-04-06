Футбол

Футбольный ЦСКА победил «Спартак» со счётом 2:0Московская перспектива вчера в 07:06

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 6 апреля
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
На 46-й минуте матча исландский легионер ЦСКА Арнон Сигурдссон получил пас от Николы Влашича и плотным ударом открыл счет. Но на этом подопечные Виктора Гончаренко не успокоились и на 55-й минуте тот же Сигурдссон получил пас от Марио Фернандеса и сделал дубль 2:0 в пользу ЦСКА.
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