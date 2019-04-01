Футбольные фанаты устроили бойню после дерби в ШотландииИзвестия вчера в 23:38

Шотландские футбольные фанаты устроили массовую драку с поножовщиной после дерби «Рейнджерс» и «Селтика». Как пишет The Sun, конфликт разгорелся после окончания матча на «Селтик Парк» в Глазго. Хозяева смогли одержать победу со счетом 2:1 благодаря голу на 86-й минуте встречи.

Футбольные фанаты устроили бойню после дерби в Шотландии

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