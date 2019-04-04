Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и МамаеваLife.ru вчера в 17:59

Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

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