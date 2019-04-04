Футбол

Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и МамаеваLife.ru вчера в 17:59

Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Кокорина

Газета.Ru11:21

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спортвчера в 13:49

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

Чемпионат10:30

Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВвчера в 16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

ProstoProSportвчера в 14:42

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: мы не поддерживаем преступников

RT на русском11:06

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Футбол

Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг

Обновлено в 11:52
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Авто

В Сети появились фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy

Фотографии появились в Сети без какого-либо описания и даже намека, поэтому экспертам пришлось самостоятельно «выжимать» всю информацию о новом бюджетном седане Nissan Sylphy из этих снимков.
Обновлено в 22:11
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 22:41
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Обновлено в 20:05
Политика

Обама рассказал о потере навыков во время президентства

Бывший хозяин Белого дома Барак Обама признался, что, пока был главой государства, разучился делать многие вещи.
Обновлено в 20:03
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 23:32
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Общество

Гороскоп на 5 апреля: Рыбы решат чужую проблему, а Близнецов что-то напугает

Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.
Обновлено в 11:26
Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено в 22:56
Кино

В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Всё ближе премьера новой, шестой, части фильма о роботе — защитнике человечества "Терминатор: Тёмная судьба", и всё сильнее разгорается интерес фанатов, к радости которых в Сеть попали свежие кадры из киноленты.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено в 23:39
Политика

НАТО собирается усилить военное присутствие в Черном море

Согласно словам Кей Бейли Хатчинсон, представительницы НАТО, страны-участницы военного блока собираются укрепить свою обороноспособность в Черном море, из-за «российской агрессии», направленной против Украины.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено в 23:08
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Общество

В ПФР назвали сроки перевода СНИЛС в электронный формат

В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что перевод бумажных СНИЛС в электронный формат займет около трех месяцев.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено в 23:07
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»

Обновлено в 22:15
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика

В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма

Депутаты Госдумы обратили внимание на некорректное отображение границ России на картах для iOS, а именно территории Крыма.
Обновлено в 21:02
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное