Футбол
Футбольные фанаты проведут митинг в поддержку Кокорина и МамаеваLife.ru вчера в 17:59
Фанаты как минимум пяти российских футбольных клубов придут 13 апреля в московский парк "Сокольники", где состоится митинг в поддержку арестованных полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
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Фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина
Чемпионатвчера в 14:10
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля
Sport24.ruвчера в 13:38
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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Госдума окончательно приняла закон о запрете хостелов в жилых домах
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Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
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Обновлено в 04:54
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Машина, взорванная в Киеве, принадлежала офицеру украинской разведслужбы – СМИ
«Сегодня в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А, совершен подрыв автомобиля «Шевроле», принадлежащего офицеру украинской разведки, который принимал участие в Операции объединенных сил на Донбассе», — написал Бутусов.
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Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Обновлено в 01:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами
По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
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Игры
Игроки в Apex Legends жалуются на потерю прогресса после обновления
Патч под номером 1.1 в Apex Legends обернулся разочарованием для многих игроков.
Обновлено в 01:13
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Компания Mulliner, придворное тюнинг-ателье марки Bentley, подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
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Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Происшествия
На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте
Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
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Футбол
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика
ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
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Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.
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Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу
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Происшествия
Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год
На подготовку итогового заключения о крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потребуется один год.
Обновлено в 04:57
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Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
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В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено 02 апреля в 22:00
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Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год
Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия.
Обновлено в 05:17
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Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16