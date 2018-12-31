Футбол
Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом
Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годомREGNUM06:53
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, в котором проиграла будущим вице-чемпионам мира — команде Хорватии.
REGNUM06:53
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Футбол
Насри подписал контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона
31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с «молотобойцами» контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.
Обновлено в 12:19
Футбол
Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром
Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено в 14:13
Футбол
Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»
Обновлено в 07:59
Футбол
ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено в 09:38
Футбол
Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»
Обновлено в 11:37
Футбол
Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»
Обновлено в 05:59
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол
Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе
Обновлено в 11:57
Футбол
Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено в 14:43
Футбол
Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол
Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Дженоа» не станет продавать Пёнтека в зимнее трансферное окно
Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим Криштофом Пёнтеком в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 16:27
Футбол
Погба сыграл с «Борнмутом» со специальной повязкой в знак поддержки Кулибали
В матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (4:1) Погба отыграл встречу со специальной повязкой на руке, на которую был нанесён слоган "Нет расизму".
Обновлено в 10:15