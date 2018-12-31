Футбол

Футбольная сборная России поздравила болельщиков с Новым годом
REGNUM
06:53

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, в котором проиграла будущим вице-чемпионам мира — команде Хорватии.
REGNUM06:53

Подробнее о событии

Новогоднее поздравление от женской сборной России

Спорт-Экспресс10:46

Кошелева: 2018-й проверил меня на прочность

Чемпионат10:20

Футболисты сборной России поздравили россиян с Новым годом

Матч ТВ04:46

Футболисты сборной России поздравили россиян с Новым годом

Sportbox.RU04:46

Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом

Нева Спорт04:12

Игроки сборной России поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

Газета.Ru03:35

Гильерме, Джикия и Миранчуки записали видеопоздравление с Новым годом

Sport24.ru02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Футбол

Насри подписал контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона

31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с «молотобойцами» контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.
Обновлено в 12:19
Футбол

Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром

Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено в 14:13
Футбол

Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»

Обновлено в 07:59
Футбол

ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено в 09:38
Футбол

Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»

Обновлено в 11:37
Футбол

Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

Обновлено в 05:59
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром

Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол

Президент «Атлетико»: Верю, что Лукас Эрнандес останется в нашем клубе

Обновлено в 11:57
Футбол

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено в 14:43
Футбол

Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол

Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол

В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Дженоа» не станет продавать Пёнтека в зимнее трансферное окно

Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим Криштофом Пёнтеком в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 16:27
Футбол

Погба сыграл с «Борнмутом» со специальной повязкой в знак поддержки Кулибали

В матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (4:1) Погба отыграл встречу со специальной повязкой на руке, на которую был нанесён слоган "Нет расизму".
Обновлено в 10:15
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное