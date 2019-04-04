Футбол
Сборная России поделила с Конго 46-е место в новом рейтинге ФИФАНакануне.Ru 05:29
Сборная России улучшила свои позиции в новом рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент Накануне.RU. В апрельском рейтинге ФИФА россияне поднялись на 46-е место, которое теперь делят с Демократической Республикой Конго. В активе обеих команд по 1425 очков.
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