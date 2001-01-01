Футбол

Футбольная «Уфа» вышла из отпускаУфа1.ру 12:00

Футболисты «Уфы» вернулись из отпуска. Ещё в начале июня команда Вадима Евсеева боролась за место в Премьер-лиге с «Томью», а уже через две недели собралась в Москве, чтобы пройти плановое медицинское обследование 16 и 17 июня.
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Футбольная «Уфа» вышла из отпуска

Уфа1.ру12:00

«Уфа» вышла из отпуска

Спорт БИЗНЕС Online03:00

«Уфа» выходит из отпуска. Два сбора пройдут в Австрии

Bobsoccer04:47

«Уфа» вышла из отпуска

Матч ТВ05:57

«Уфа» вышла из отпуска

Bookmaker-ratings.ru05:48

Футболисты «Уфы» проходят медосмотр. Команда вышла из отпуска

Спорт-Экспресс04:52

«Уфа» вышла из отпуска

Sportbox.RU05:57
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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