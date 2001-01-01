Футбол
Футбольная «Уфа» вышла из отпускаУфа1.ру 12:00
Футболисты «Уфы» вернулись из отпуска. Ещё в начале июня команда Вадима Евсеева боролась за место в Премьер-лиге с «Томью», а уже через две недели собралась в Москве, чтобы пройти плановое медицинское обследование 16 и 17 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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