Футбол
Футбольная «Мордовия» прорвалась в 1/16 Кубка РоссииInfo-RM 15:15
Послематчевая серия пенальти понадобилась, чтобы определить победителя во встрече 1/32 Олимп - кубка России между футболистами "Мордовии" и ФК "Акрон". Основное время матча закончилось вничью 1:1. Первыми открыли счет игроки из Тольятти, представляющие ПФЛ. На 50 минуте отличился Андрей Титов.
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