Футбол

Футбольная «Мордовия» прорвалась в 1/16 Кубка РоссииInfo-RM 15:15

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Послематчевая серия пенальти понадобилась, чтобы определить победителя во встрече 1/32 Олимп - кубка России между футболистами "Мордовии" и ФК "Акрон". Основное время матча закончилось вничью 1:1. Первыми открыли счет игроки из Тольятти, представляющие ПФЛ. На 50 минуте отличился Андрей Титов.
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Футбольная «Мордовия» прорвалась в 1/16 Кубка России

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Город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, в который не входит, являясь городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе. Входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
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