Футбол

«Факел» обыграл «Краснодар-2» благодаря голу ЛебеденкоСпорт-Экспресс 09:24

Краснодар-2 — Факел
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
25′
Игорь Лебеденко
65′
Сергей Божин
Igor Paradin Alexandrovich
69′
"Факел" добился выездной победы над "Краснодаром-2" в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1. В составе воронежского клуба отличились форвард Игорь Лебеденко и защитник Сергей Божин. У хозяев гол забил игрок обороны Игорь Парадин.
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