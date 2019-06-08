Футбол
Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020РИА Новости вчера в 16:45
|30′
Конор Хурихэйн
Мартин Брэйтуэйт
Каспер Дольберг
|65′
|66′
Роберт Брэди
Алан Джадж
Лассе Шёне
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|72′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|76′
|82′
Конор Хурихэйн
Скотт Хоган
|85′
Шейн Даффи
|88′
Дэвид Макголдрик
Каллум Робинсон
Дания
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шмейхель
14
Дальсгор
6
Кристенсен
4
Кьер
17
Ларсен
20
Поульсен
8
Дилэйни
10
Эриксен
23
Хейбьерг
9
Йоргенсен
12
Дольберг
23
Рэндолф
2
Коулмэн
4
Даффи
5
Кио
3
Стивенс
19
Джадж
17
Хоган
6
Уэлан
13
Хендрик
11
Макклейн
12
Робинсон
Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Пьер-Эмиль Хейбьерг (76-я минута), у ирландцев - Шейн Даффи (85).
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Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в отборочной игре ЧЕ-2020 по футболу
RT на русскомвчера в 16:44
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