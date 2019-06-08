Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020РИА Новости вчера в 16:45

Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Пьер-Эмиль Хейбьерг (76-я минута), у ирландцев - Шейн Даффи (85).

Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020

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