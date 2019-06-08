Футбол

Футболисты сборных Дании и Ирландии сыграли вничью в отборе Евро-2020РИА Новости вчера в 16:45

Дания — Ирландия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Паркен»
30′
Конор Хурихэйн
Мартин Брэйтуэйт
Каспер Дольберг
65′
66′
Роберт Брэди
Алан Джадж
Лассе Шёне
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
72′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
76′
82′
Конор Хурихэйн
Скотт Хоган
85′
Шейн Даффи
88′
Дэвид Макголдрик
Каллум Робинсон
Футболисты сборной Дании сыграли вничью с командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Пьер-Эмиль Хейбьерг (76-я минута), у ирландцев - Шейн Даффи (85).
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