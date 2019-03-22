Футбол

Футболисты сборной Уругвая разгромили команду УзбекистанаРИА Новости 09:50

Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.
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Сборная Узбекистана разгромлена уругвайцами

Евро-футбол.ру09:30

Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана

РИА Новости09:50

Дубль Стуани помог Уругваю обыграть Узбекистан

Матч ТВ09:28

Дубль Стуани помог сборной Уругвая разгромить команду Узбекистана

Советский спорт09:55

Дубль Стуани помог Уругваю обыграть Узбекистан

Sportbox.RU09:28

Узбекистан — Уругвай. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 22 марта 2019 года

LiveSport.ru20 марта в 21:29
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Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Китае

Обновлено в 12:14
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено в 18:14
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Космос

Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети

В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Футбол

Шевченко: не позволить чемпионам Европы забить у себя дома — отличный результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Португалии.
Обновлено в 19:46
Шоу-бизнес

Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём

Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Гаджеты

Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft

О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено в 07:49
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено в 17:23
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Обновлено в 20:09
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено в 17:20
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика

Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45
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