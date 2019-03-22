Футбол
Футболисты сборной Уругвая разгромили команду УзбекистанаРИА Новости 09:50
Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.
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Узбекистан — Уругвай. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 22 марта 2019 года
LiveSport.ru20 марта в 21:29
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О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
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Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Обновлено в 10:56
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Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено в 17:23
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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
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Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
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О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России
Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
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Политика
Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45