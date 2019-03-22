Футбол
Футболисты сборной Уругвая разгромили команду УзбекистанаРИА Новости 09:50
Футболисты сборной Уругвая разгромили команду Узбекистана в матче товарищеского турнира в Китае.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Узбекистан — Уругвай. Прогноз (к. 1.75) и ставки на товарищеский матч 22 марта 2019 года
LiveSport.ru20 марта в 21:29
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки
Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 11:47
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
Обновлено в 06:25
Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено в 13:19
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Экономика
Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», а позже падение индексов усилилось после того, как кривая доходности гособлигаций США приняла инверсионный вид, то есть доходность «длинных» бумаг оказалась ниже доходности «коротких», впервые с 2007 года (перед мировым финансовым кризисом).
Обновлено в 11:17
Футбол
«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup
Стал известен список участников International Champions Cup. В предсезонном турнире примут участие 12 клубов.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов
В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Футбол
«Барселона» не хочет покупать Тальяфико дороже 20 млн евро
Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 20 миллионов евро. Такая сумма не устраивает «Барселону», которая ищет более дешевый вариант.
Обновлено в 14:10
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41
Политика
Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
В ЛНР сочтут провокацией одностороннее открытие Киевом КПП у Золотого
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики расценят как провокацию открытие Киевом в одностороннем порядке КПП в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено в 08:06
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Футбол
Португалия — Украина 0:0 (1-й тайм)
Матч Португалия — Украина пройдет на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 мск. Следить за основными событиями игры можно на Sport24.ru.
Обновлено в 14:49
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
МИД Греции осудил нападение на консульство России в Афинах
Министерство иностранных дел Греции в пятницу распространило заявление, в котором осудило произошедшее рано утром нападение на российское дипломатическое учреждение в Афинах.
Обновлено в 05:09