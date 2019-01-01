Футбол

Футболисты сборной России поздравили жителей страны с Новым годом
RT на русском
09:58

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала новогодние поздравления игроков национальной команды, адресованные жителям страны. На официальной страничке команды в Twitter появился видеоролик с нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Юрием Газинским и голкипером Антоном Шуниным.
RT на русском09:58

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Игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

Sport24.ru10:08

Футболисты сборной России поздравили жителей страны с Новым годом

RT на русском09:58

Игроки сборной России поздравили жителей страны с Новым годом

Sportbox.RU09:14

Игроки сборной России поздравили жителей страны с Новым годом

Матч ТВ09:14

Новогодние поздравления от Заболотного, Газинского и Шунина

Спорт-Экспресс07:08

Восстановившийся после «крестов» Маммана круто изменил свою судьбу в новогоднюю ночь. Заболотный напомнил о себе в сборной

Спорт уик-энд09:32

Заболотный, Газинский и Шунин поздравили болельщиков сборной России с Новым годом

Sports.ru07:39
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