Футбол

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок РоссииКоммерсантъ Санкт-Петербург 06 июля в 14:10

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, 6 июля
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
В первом официальном матче нового футбольного сезона за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с обладателем Кубка страны — московским «Локомотивом». Игра состоялась на столичном стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.
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