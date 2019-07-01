Футбол
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»РИА Новости 14:20
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:21, Вашингтон
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Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
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Xiaomi представила новый смартфон CC9
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