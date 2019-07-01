Футбол
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»РИА Новости вчера в 14:20
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Товарищеские матчи. «Динамо» и «Спарта» сыграли вничью, «Ахмат» разгромил «Штурм»
Sports.ruвчера в 10:00
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