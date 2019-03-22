Футбол
Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстниковВести.Ru 14:21
Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции. Наша команда одержала победу с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме футболистами, представляющими "Краснодар".
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