Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгамиREGNUM 06:10
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Читать в источнике
Оценить197
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Обновлено в 05:10
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Политика
Песков рассказал о ручном управлении Россией Путиным
По словам Дмитрия Пескова, Владимиру Путину требуется не только хорошая физическая, но и моральная подготовка.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар выразил уверенность в том, что в скором времени вернется в свой прежний клуб – "Барселону".
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти
В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евро
На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:20
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Обновлено в 06:10
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Трое детей выпали из кабинки аттракциона в «Сокольниках»
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Синоптики прогнозируют грозовые дожди и похолодание в начале недели
По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, жара спадет, подует северный ветер и к середине недели столбики термометров днем будут показывать около 20 градусов со знаком «плюс».
Обновлено в 05:28
Общество
Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание
Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Наташа Королева выступает в одежде из 90-х годов
Наташа Королева удивила поклонников выступлением в одежде из 90-х годов.
Обновлено в 01:29
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Болтон высказался о войне с Ираном
Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 06:24
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33