Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгамиREGNUM 06:10

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

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