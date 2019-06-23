Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгамиREGNUM 06:10

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
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Игроки грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими лозунгами

Sport24.ru05:59

В Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации»

RT на русском06:01

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности

Спорт-Экспресс06:30

Грузинские команды вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Sportbox.RU05:23

Грузинские команды вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Матч ТВ05:23

Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Чемпионат04:59

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Газета.Ru03:34
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