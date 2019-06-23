Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгамиREGNUM 06:10
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
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Происшествия
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
Обновлено вчера в 17:31
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Осенняя погода придет в Москву в конце следующей недели
В конце следующей недели в столичном регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, а температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 04:37
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Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
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Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Обновлено в 06:10
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Общество
На Васильевском появились смотровые площадки с биноклями
Обновлено в 06:33
Футбол
СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»
Обновлено в 03:25
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области
В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ - в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.
Обновлено в 05:11
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
Обновлено в 03:44
Политика
В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51