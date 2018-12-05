Тренер и игроки «Зенита» записали видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает сайт Sport24.ru. Отмечается, что они выразили поддержку спортсменам, а также пожелали им скорейшего возвращения на футбольное поле.

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Футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаева

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