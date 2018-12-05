Футбол

Футболисты «Зенита» записали видео в поддержку Кокорина и Мамаева
Национальная служба новостей
11:07

Тренер и игроки «Зенита» записали видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает сайт Sport24.ru. Отмечается, что они выразили поддержку спортсменам, а также пожелали им скорейшего возвращения на футбольное поле.
Национальная служба новостей11:07

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Семак и футболисты «Зенита» обратились к Кокорину и Мамаеву

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Локомотив — Рубин 0:0 (2-й тайм)

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Футбольный клуб «Ростов» 5 декабря в первом матче 1/4 финала Кубка России сыграет в гостях с «Краснодаром».
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Обновлено в 09:43
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Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
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«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 12:30
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Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
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Навас намерен уйти из «Реала» в январе

Навас потерял место в стартовом составе мадридского клуба после перехода из "Челси" бельгийца Тибо Куртуа.
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«Бавария» может подписать де Лигта и де Йонга за 150 млн евро

По данным Bild, немецкий клуб может подписать де Лигта и де Йонга за 150 миллионов евро.
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Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В число запасных команды попал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни (рейтинг FIFA 19 — 81), который отметился результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1).
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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