Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска78.ru 11:05

В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, тренировка после завершения отпуска прошла на базе клуба в Удельном парке.

Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска

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