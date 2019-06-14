Футбол

Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска78.ru 11:05

В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, тренировка после завершения отпуска прошла на базе клуба в Удельном парке.
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«Зенит». С Джорджевичем

Bobsoccer17:01

«Зенит» провел первую тренировку после отпуска

Матч ТВ11:12

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

Sports.ru12:28

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

Sport24.ru12:23

Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит»

Спорт-Экспресс11:42

«Зенит» провел первую тренировку после отпуска

Sportbox.RU11:12

Сегодня «Зенит» выходит из отпуска

Радио Зенит03:36
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Обновлено в 01:11
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Игры

Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера

Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Общество

Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Общество

Мы взялись за проблему не с того конца

Роман Амбарцумян, экс-директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Главная проблема с вывозом и утилизацией мусора в Нижегородской области состоит вовсе не в том, какие мощности будут для этого созданы и насколько хорошо будет работать региональный оператор.
Обновлено в 07:26
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Трамп обвинил Иран во вчерашней атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп прокомментировал каналу Fox News инцидент в Оманском заливе, где вчера были подорваны торпедами два нефтяных танкера.
Обновлено в 08:54
Общество

Майские указы президента: что сделано в Сыктывкаре за пять месяцев 2019 года

Промежуточные итоги исполнения майских указов президента России Владимира Путина рассмотрели на заседании Общественного совета Сыктывкара.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Космос

Веселая пятница: SpaceX секретно отправляла сыр в космос

Сыр побывал в космосе еще в 2010 году вместе с кораблем Dragon, однако до сегодняшнего дня представители SpaceX не рассказывали о секретном грузе аппарата.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:26
Технологии

Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами

Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Общество

В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства

В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
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