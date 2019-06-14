Футбол
Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска78.ru 11:05
В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, тренировка после завершения отпуска прошла на базе клуба в Удельном парке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Обновлено в 01:11
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Игры
Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера
Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Общество
Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Общество
Мы взялись за проблему не с того конца
Роман Амбарцумян, экс-директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Главная проблема с вывозом и утилизацией мусора в Нижегородской области состоит вовсе не в том, какие мощности будут для этого созданы и насколько хорошо будет работать региональный оператор.
Обновлено в 07:26
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Трамп обвинил Иран во вчерашней атаке на танкеры
Президент США Дональд Трамп прокомментировал каналу Fox News инцидент в Оманском заливе, где вчера были подорваны торпедами два нефтяных танкера.
Обновлено в 08:54
Общество
Майские указы президента: что сделано в Сыктывкаре за пять месяцев 2019 года
Промежуточные итоги исполнения майских указов президента России Владимира Путина рассмотрели на заседании Общественного совета Сыктывкара.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Космос
Веселая пятница: SpaceX секретно отправляла сыр в космос
Сыр побывал в космосе еще в 2010 году вместе с кораблем Dragon, однако до сегодняшнего дня представители SpaceX не рассказывали о секретном грузе аппарата.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:26
Технологии
Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами
Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.
Обновлено в 19:01
Общество
В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства
В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Спорт
Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46