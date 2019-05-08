Футбол
Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбищеPiter.tv 09:43
Команда почтила память умерших в годы ВОВ в полном составе. После утренней тренировки в Удельном парке "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское кладбище почтить память умерших в годы ВОВ. Спортсмены вместе с тренерским штабом Сергея Семака возложили цветы к памятнику.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто
BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo
Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия
«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100
Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 7:45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой
В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Обновлено в 15:49
Общество
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день
По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:14
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено в 09:43
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Футбол
Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности
Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено в 16:38
Футбол
Сусаета покинет «Атлетик» после 22 лет, проведенных в клубе
Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.
Обновлено в 13:57
Общество
Разработчику секс-игрушки для женщин вручили премию, отозванную год назад из-за «непристойности»
Обновлено в 13:39
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20