Футбол

Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбищеPiter.tv 09:43

Команда почтила память умерших в годы ВОВ в полном составе. После утренней тренировки в Удельном парке "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское кладбище почтить память умерших в годы ВОВ. Спортсмены вместе с тренерским штабом Сергея Семака возложили цветы к памятнику.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны на Пискарёвском мемориале

78.ru11:51

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском кладбище

Невские Новости09:43

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

Sports.ru08:43

Футболисты «Зенита» почтили память жертв войны на Пискаревском кладбище

Петербургский дневник11:19

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Матч ТВ07:55

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Sportbox.RU07:55

«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны

Мойка7809:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто

BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo

Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100

Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 7:45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой

В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено в 15:49
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки

Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика

Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:14
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено в 09:43
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Футбол

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено в 16:38
Футбол

Сусаета покинет «Атлетик» после 22 лет, проведенных в клубе

Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.
Обновлено в 13:57
Общество

Разработчику секс-игрушки для женщин вручили премию, отозванную год назад из-за «непристойности»

Обновлено в 13:39
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное