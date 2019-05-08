Футбол

Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбищеPiter.tv 09:43

Команда почтила память умерших в годы ВОВ в полном составе. После утренней тренировки в Удельном парке "Зенит" в полном составе отправился на Пискаревское кладбище почтить память умерших в годы ВОВ. Спортсмены вместе с тренерским штабом Сергея Семака возложили цветы к памятнику.
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«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском кладбище

Невские Новости09:43

«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны

Мойка7809:10

Артем Дзюба встретился с фанатами после тренировки в Удельном парке

Piter.tv09:54

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Матч ТВ07:55

«Зенит» в полном составе возложил цветы на Пискаревском кладбище

Sportbox.RU07:55

«Зенит» в полном составе почтил память жертв войны на Пискаревском кладбище

Нева Спорт08:54

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

Sports.ru08:43
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 10:20
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

Google представил новую ОС Android Q

Транснациональная американская корпорация Google в рамках прошедшей конференции I/O 2019 представила новую ОС Android Q. Тесты данной версии начались в марте текущего года, сейчас она доступна более чем на 20 устройствах от 13 известных компаний.
Обновлено в 02:58
Авто

Очень редкую Subaru Impreza выставили на продажу

Гонконгский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин

Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.
Обновлено в 08:23
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Игры

ЕА переносит Apex Legends на мобильные платформы

Обновлено вчера в 18:44
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Господин Песков уточнил, что избранного президента Украины Владимира Зеленского также не поздравляли, так как он еще не вступил в должность.
Обновлено в 08:08
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский активно превращается в «говорящую голову»

Пока проигравший выборы Петр Порошенко благополучно управляет страной, избранный президент Украины Владимир Зеленский в стремлении к саморекламе отметился показательным PR-ходом в так называемый день примирения.
Обновлено в 10:20
Единоборства

Глава UFC знает, с кем может подраться Макгрегор

Слова главы UFC приводит портал MMA Fighting.
Обновлено в 09:46
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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