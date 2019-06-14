Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска78.ru 11:05

В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, тренировка после завершения отпуска прошла на базе клуба в Удельном парке.

Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска

Происшествия Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Армия и оружие В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь» «Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Армия и оружие В Ленинградской области открыли новые корпуса военного института Модернизированные корпуса, автодром и мастерские ждут учащихся Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Авто Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).

Гаджеты TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.

Шоу-бизнес Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.

Экономика Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.

Экономика Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.

Игры CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5» Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Борис Джонсон сознался в употреблении кокаина Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, который в настоящее время лидирует в предвыборной гонке кандидатов на пост премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.