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Матч ТВМатч ТВФутболисты «Зенита» получили вызов в сборные Словакии и Словении

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Полузащитник Роберт Мак и защитник Миха Мевля, выступающие за «Зенит», получили приглашения в национальные команды Словакии и Словении соответственно. В рамках отбора на Евро—2020 сборной Словакии предстоит провести два матча: с Хорватией и Венгрией. Словенцы сыграют с командами Польши и Израиля.
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