Футболисты «Зенита» Мевля, Мак и Барриос получили приглашения в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сборная Словакии, куда был вызван Роберт Мак, 6 и 9 сентября в рамках квалификации Евро-2020 встретится с Хорватией и Венгрией.

Футболисты «Зенита» Мак, Мевля и Барриос получили вызов в сборные

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