Футбол

78.ru78.ruФутболисты «Зенита» Мак, Мевля и Барриос получили вызов в сборные

Футболисты «Зенита» Мевля, Мак и Барриос получили приглашения в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сборная Словакии, куда был вызван Роберт Мак, 6 и 9 сентября в рамках квалификации Евро-2020 встретится с Хорватией и Венгрией.
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Барриос, Мак и Мевля вызваны в свои национальные сборные

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BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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