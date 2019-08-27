Футбол
78.ruФутболисты «Зенита» Мак, Мевля и Барриос получили вызов в сборные
Футболисты «Зенита» Мевля, Мак и Барриос получили приглашения в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сборная Словакии, куда был вызван Роберт Мак, 6 и 9 сентября в рамках квалификации Евро-2020 встретится с Хорватией и Венгрией.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Энергетика
Новак заверил, что Россия выполнит в августе сделку ОПЕК+
Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщилминистр энергетики РФ Александр Новак.
Интерфакс 12:41
Политика
Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» вступил в силу
Очередной пакет ограничений против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, к которому РФ якобы имеет отношение, начал действовать с сегодняшнего дня.
Политическая Экспертиза вчера в 04:07
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.
BFM.ru 13:36
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Экономика
Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%
Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.
ТАСС 03:42
Музыка
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты 09:44
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Политика
Советник Асада увидела страх в заявлениях США
Сообщения посольства Соединённых Штатов в Сирии, предупреждающие о внесении в санкционные списки компаний, представленных на международной выставке в Дамаске, демонстрируют страх, считает советник главы ближневосточного государства Бусейна Шаабан.
News.ru 16:37
Энергетика
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.
ТАСС 16:52
Здоровье
Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
РБК 10:43
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru вчера в 05:40
Политика
Санкции против «Северного потока-2» навредят компаниям из США
Компании из США подвергнутся рискам из-за вероятного введения санкций Вашингтона против проекта магистрального газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Handelsblatt.
Вести.Финанс 06:28
Футбол
Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 07:58