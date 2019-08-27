Футбол
78.ruФутболисты «Зенита» Мак, Мевля и Барриос получили вызов в сборные
Футболисты «Зенита» Мевля, Мак и Барриос получили приглашения в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сборная Словакии, куда был вызван Роберт Мак, 6 и 9 сентября в рамках квалификации Евро-2020 встретится с Хорватией и Венгрией.
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Авто
Hyundai представила электрический скутер с запасом хода до 20 км
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.
Известия 04:55
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес
Муза Евгения Петросяна: «Много месяцев у меня ушло на принятие себя»
Много лет ушло на принятие себя, своего лица, сутулости, которая со мной с юности (это случилось из-за компрессии позвонков грудного отдела), плохого зрения (привет, наследственность) и очков.
StarHit.ru 00:00
Гаджеты
Сбербанк создаст собственную умную колонку
В следующем году Сбербанк может показать свою умную колонку, сообщает РБК.
Computerworld Россия 05:40
Футбол
Экс-игрок сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» умер в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни.
Чемпионат 03:53
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Происшествия
Солдат-срочник погиб в воинской части в Новосибирске
Солдат из Тульской области, проходивший срочную воинскую службу в Новосибирске, обнаружен погибшим.
ТАСС 03:06
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания
Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания.
Известия вчера в 21:48
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой
Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий, заявил журналистам директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:32
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей
RT на русском 04:16
Политика
В честь Захарченко назвали центральную площадь в Донецке
В Донецке площадь перед зданием Дома правительства названа в честь погибшего первого руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Вести.Ru 04:19
Армия и оружие
В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию
24 августа пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин сообщил о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Daily Storm 01:51
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество
Володин: Поселок Елшанка преобразится
КП - Саратов 05:03
Футбол
Футболист Жоау Мариу перешел из «Интера» в «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» приобрел полузащитника миланского «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу.
РБК вчера в 21:12