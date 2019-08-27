Футбол
78.ruФутболисты «Зенита» Мак, Мевля и Барриос получили вызов в сборные
Футболисты «Зенита» Мевля, Мак и Барриос получили приглашения в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сборная Словакии, куда был вызван Роберт Мак, 6 и 9 сентября в рамках квалификации Евро-2020 встретится с Хорватией и Венгрией.
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Футбол
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Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
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Бразилия разрешила ввоз российской говядины
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Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
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Россия в СБ ООН назвала число боевиков и сторонников ИГ в Сирии
В настоящее время в Сирии действуют около трёх тысяч боевиков террористической организации «Исламское государство»* и их сторонников.
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Megaobzor.com 25 августа в 08:53