Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»РБК 08:50
Из-за травм Дриусси и Малком пропустят все матчи чемпионата России до сентябрьского перерыва на игры сборных. Они не смогут сыграть во встречах против грозненского «Ахмата» (17 августа), «Уфы» (24 августа) и московского «Спартака» (1 сентября).
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